Puzzelstukjes vallen in elkaar: politie zette pony's zelf op hockeyveld Were Di

Nieuwe directeur Villa Pardoes gezocht; dit moet je kunnen

18 november Baas zijn van Villa Pardoes ... zo’n baan is er maar één. Er is momenteel een vacature, met een ruime waslijst aan vereiste kwaliteiten. Dat zal allemaal wel, maar wat voor een MENS moet je zijn om er te kunnen werken? Hier is de checklist van vertrekkend directeur Peter Persoon.