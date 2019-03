PvdA: extra onderzoek chroom-6

Twee deskundigen pleitten zaterdag in het BD onafhankelijk van elkaar voor extra onderzoek naar andere schadelijke stoffen dan chroom-6 in de verflagen op oude treinen. De gemeente Tilburg verplichtte werklozen om die af te schuren om zo weer arbeidsritme op te doen.

Volgens chemicus Atie Verschoor en toxicoloog Jan Tytgaat is het waarschijnlijk dat er ook zware metalen in de verf zaten, zoals lood, cadmium, zink en nikkel. Die kunnen schade veroorzaken aan het centrale zenuwstelsel, nieren en lever.

Onduidelijkheid ongepast richting betrokkenen

In een reactie stelden Burgemeester en wethouders van Tilburg vooralsnog geen aanleiding te zien voor extra onderzoek. Of dat nodig is, moeten volgens hen wetenschappers onder elkaar eerst uitmaken. Volgens het RIVM, dat het wetenschappelijk onderzoek naar chroom-6 in Tilburg grotendeels uitvoerde, is het echter niet aan haar om over nieuw onderzoek te beslissen.