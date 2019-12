PvdA in Gilze en Rijen pleit voor woningbouw door gemeente

De sociaal-democraat wijst erop dat mensen die een woning in deze huurklasse zoeken vaak buiten de boot vallen. Woningcorporaties mogen alleen huizen tot de sociale huurgrens (720 euro per maand) wegzetten, terwijl projectontwikkelaars en beleggers vooral geïnteresseerd zijn in projecten waarbij de maandelijkse huur boven de duizend euro uitkomt. ,,We willen daarom dat de gemeente hier een eigen rol in speelt. Door grond op te kopen en zelf woningbouw te ontwikkelen. Zo helpen we mensen met middeninkomens en starters", aldus Von Meijenfeldt.