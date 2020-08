PvdA: inhuur arbeidsmigranten voor groenonderhoud onwenselijk, ‘Eerst Tilburgse werklozen aan het werk’

De PvdA noemt de inhuur van de arbeidsmigranten ‘onwenselijk’, omdat er momenteel zo’n 7.500 Tilburgers in de bijstand zitten. Volgens de fractie zullen dat er door de coronacrisis alleen maar meer worden. De PvdA roept het college daarom op om eerst Tilburgse werklozen aan het werk te helpen en ‘niet te kiezen voor de meest eenvoudige oplossing’.



Volgens de fractie is de inhuur van arbeidsmigranten niet alleen een verkeerd signaal aan andere werkgevers, maar heeft de gemeente ook te maken met meerkosten. ,,Dit percentage is al gauw 30 procent en in het geval van arbeidsmigranten komen daar nog kosten voor een goede huisvesting bovenop. De PvdA vraagt zich hardop af of deze meerkosten niet veel beter in te zetten zijn om de arbeidsvoorwaarden te verhogen voor bijstandsgerechtigden die het groenonderhoud gaan doen”, aldus fractievoorzitter Yusuf Celik.