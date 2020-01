PvdA, LST en SP willen dat Tilburg ‘zorgcowboys’ aanpakt

Medio vorig jaar bleek uit onderzoek van tv-programma Pointer en nieuwsplatform Follow The Money dat zo'n honderd zorginstellingen in 2017 en 2018 een onverklaarbare hoge winstmarge hadden. Ook vijf Tilburgse zorgaanbieders zouden veel meer winst geboekt hebben dan de gemiddelde 3 tot 5 procent. In een reactie op raadsvragen van de SP zei het college toen geen voorbarige conclusies te willen trekken en eerst de cijfers van de vijf zorgaanbieders te willen toetsen.



,,We vinden het lang duren”, aldus Celik. ,,Het is voor dit soort cowboys snel verdiend geld, terwijl de cliënten steeds minder goede zorg krijgen. Dat is niet uit te leggen. We willen daarom een brede discussie over hoe we deze misstanden kunnen aanpakken.” De fracties hopen ook afspraken te kunnen maken over hoe dergelijke misstanden in de zorg in de toekomst voorkomen kunnen worden.