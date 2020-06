PvdA pleit voor taskforce om glazen plafond binnen gemeente te doorbreken, ‘Eerst eigen huis op orde brengen’

Aanleiding voor de brief van PvdA is de motie waarmee de voltallige raad en het college van B en W zich vorige week uitspraken tegen racisme en discriminatie in Tilburg. Tijdens het debat over die motie erkende Weterings dat er ook in Tilburg nog sprake is van een glazen plafond voor medewerkers met een migratieachtergrond. PvdA-raadslid Yusuf Celik: ,,We kunnen anderen slechts erop aanspreken als we zelf ons huis op orde hebben.”



Volgens Celik vormt de gemeentelijke organisatie als geheel steeds beter een afspiegeling van de Tilburgse samenleving. ,,Op uitvoerend vlak gaat het hartstikke goed, bijvoorbeeld in het jongerenwerk. Dat is mooi en iets om trots op te zijn. Toch is het bereiken van een topfunctie kennelijk niet haalbaar voor al onze inwoners.”