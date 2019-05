PvdA: Tilburgse duiven aan de pil

TILBURG - Als het aan de PvdA ligt gaan duiven in Tilburg aan de pil. Zo moet de groeiende overlast van de dieren in vooral de binnenstad worden beteugeld.

Ging het in het halfuurtje van de gemeenteraad - bij wijze van grap - eerder over konijnen aan het condoom, nu gaat het - serieus - over de pil voor duiven. Volgens burgerraadslid Hans Rube is het een probaat middel tegen de groeiende overlast van de vliegende poepers. Hij weet dat de gemiddelde duif jaarlijks 14 kilo poep produceert.

,,Huizen, monumenten en geparkeerde auto's raken besmeurd en dat geeft de binnenstad op een aantal punten een armetierige aanblik", stelt Rube die het onderwerp maandag bij wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) op het bordje legt. Rube wijst op het bestaan van een diervriendelijk anti-conceptiemiddel speciaal voor duiven. Dat heeft volgens hem eerder zijn waarde bewezen in onder meer Brussel, Amsterdam en het Vlaamse Tongeren.

Geprepareerde mais

Door het middel in geprepareerde mais via een automatische voedseldispenser te verspreiden, is de overlast in die laatste stad met een 28,4 procent teruggedrongen. De duivenpil zou de zegen hebben van Dierenrechtenorganisatie GAIA. ‘Het medicijn werkt alleen bij duiven en is dus niet schadelijk voor andere dieren’, zo citeert Rube een verklaring van GAIA.

De grote hoeveelheid duiven is ook voor ondernemers in de binnenstad een bron van ellende. Twee jaar geleden werd het voederen van duiven strafbaar gesteld.