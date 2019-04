PvdA: wég met sollicitatieplicht 60-plussers in Tilburg

LIVE | Trappers op voorsprong in beslis­sings­du­el om het kampioen­schap

20:29 Blijft Trappers kampioen van de Oberliga of moeten de Tilburgse ijshockeyers voor het eerst sinds hun overstap naar de Duitse competitie de titel aan een ander laten? Dat zou dan EV Landshut zijn, de ploeg die in de best-of-five-finale al twee keer won op Stappegoor. Maar Trappers boekte twee zeges in Landshut. Vanavond valt de beslissing: wie wint, is kampioen.