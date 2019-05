PvdA wil informateur en nieuw politiek akkoord in Rijen

De PvdA reageert daarmee in een persbericht op recente politieke ontwikkelingen in Gilze en Rijen. Nu Rolph Dols wethouder wordt in Tilburg is er een nieuwe situatie ontstaan in de coalitie, meent fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt. ,,We zijn verontrust over de gevolgen voor de bestuurskracht van het college.”

Onvoldoende

Hij stelt dat het aantrekken van Sandra Diepstraten als opvolger van Dols kennelijk onvoldoende is. ,,Want de coalitie van Kern'75, Gemeentebelang en CDA praat ook met VVD om aan te sluiten en mogelijk een vierde wethouder te leveren.” Von Meijenfeldt stelt dat sprake is van tegenstellingen binnen de coalitie, die 'kennelijk sterk werd gedomineerd door Dols’. De PvdA’ er wil dat niet verder toelichten.

Coalitieakkoord

Wel gaat hij nader in op de vraag waarom een informateur nodig zou zijn. De coalitie bepaalt toch zelf met wie ze praten. Maar dat ligt anders vindt de politicus. Hij is van mening dat door het coaltieakkoord los te laten en te praten over een vierde wethouder sprake is van een nieuwe coalitievorming. ,,Dan is een informateur op zijn plek. Ik ken een goede, niet van de PvdA.”

Burgemeester