Quadrijder zit vast in drijfzand in Tilburg

Jozef en Maria hebben ook de weg naar Baarschot gevonden

14:58 BAARSCHOT - Ze waren al gesignaleerd op de Vrijthof in Hilvarenbeek en in Diessen, maar Jozef en Maria hebben nu ook de weg naar Baarschot gevonden. Ze hebben hun intrek genomen in het knusse stalletje aan de Baarschotsestraat, dat door een groep samenwerkende inwoners werd gebouwd.