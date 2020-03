Quarantaine-disco, digitale vrijmibo's en bingo-verbinding vanuit de kroeg: Tilburgers op stap door thuis te blijven

Volgende week willen ze een bingo-avond op touw zetten. ,,We kijken nog hoe, maar we sturen dan naar iedereen die mee wil doen bingokaarten”, vertelt Hilke. Ze is het decor alvast aan het maken, partner Steven krijgt een hoge hoed op en het confettikanon ligt klaar.



,,Er zijn superkneuzige prijzen te winnen. De beste kruk aan de bar bij de volgende uitwedstrijd van Willem II bijvoorbeeld of ingelijst behang van de wc’s.”



Ze zegt het er zelf bij: het zal allemaal niet zo professioneel zijn, het is meer om het optimisme vast te houden en te delen. ,,We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, maar we laten ons niet kisten.”



De quarantaine-disco is via de Insta-livestream van Bram van Halteren te bezoeken, vanavond om 21 uur. Bargús zendt ook uit via hun Instagram-pagina (daar volgen ook de instructies). En wie geen zin heeft in een nacht stappen, kan altijd bij musea terecht.