Quiet Tilburg wint nationale vrijwilligersprijs: ‘prachtinitiatief helpt mensen vooruit’

UPDATE Pand Van der Aa Kozijnen in Esbeek in lichter­laaie: veel rookontwik­ke­ling, geen mensen in het pand

21:42 ESBEEK - In het bedrijfspand van Van der Aa Kozijnen in Esbeek is donderdagavond een zeer grote brand uitgebroken. Inmiddels staat het pand in lichterlaaie. Ten tijden van de brand waren er geen mensen aanwezig in de fabriek.