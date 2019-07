Quirijnstokpark: al bijna een halve eeuw geliefd om het groen, de rust en de diertjes

Best leuk hoor, dat Spoorpark, maar het mooiste park van van de stad is natuurlijk het Quirijnstokpark. Dat weten ze in Tilburg-Noord al jaren. Nou vooruit, misschien is dit kind van de wijk enigszins bevooroordeeld, maar ga gerust eens zelf kijken. Wandel dan tussen de twee Sweelinckflats door het park in en wordt ondergedompeld in een zee van groen en rust. Met links het speeltuintje en recht voor u de speels slingerende vijver, die zich over het hele park uitstrekt en omrand is met natuurlijke begroeiing. Loop over de houten vijverbrug, bewonder de kleurrijke waterlelies en waan u even in een schilderij van Monet. Of bezoek verderop het hertenkampje, waar ook nog wat alpaca’s rondlopen.