Raad akkoord met nieuwbouwplan Laarspad in Gilze

De toegangsweg tot de wijk gaat idealiter via Oranjestraat 113, ook voor het bouwverkeer dat straks nodig is om het plan aan te leggen, omdat zo het centrum van Gilze wordt ontzien. Alle partijen wilden van verantwoordelijk wethouder Sandra Diepstraten weten hoe het met die gewenste ontsluiting staat. Volgens Diepstraten verlopen de onderhandelingen met eigenaar Vexpo van het perceel aan Oranjestraat voorspoedig en hoopt ze de raad daar binnenkort nader over te informeren.

Het bouwplan omvat 64 kavels. Daarvan vallen er 34 onder de Ruimte voor Ruimteregeling, daarnaast zijn er nog 30 kavels. De Ruimte voor Ruimtekavels variëren in grootte van 650 vierkante meter tot 2400 vierkante meter, de overige kavels zijn kleiner.

Quote Per Ruimte voor Ruimteka­vel moeten er twee bomen komen. Maar wie contro­leert dat? Antonet Krol, gemeenteraadslid D66

Bomen

Antonet Krol (D66) prees de wethouder voor het vele groen dat aanwezig is in het bouwplan. Wel wilde ze weten welke boomsoorten worden toegepast en of die goed bestand zijn tegen periodes van extreme warmte en droogte. ,,Per Ruimte voor Ruimtekavel moeten er twee bomen komen. Maar wie controleert dat en welke sancties zijn er op het niet naleven van die afspraak?" Diepstraten stelde dat die verantwoordelijkheid in eerste instantie ligt bij de Ruimte voor Ruimte-organisatie. En de invulling qua boomsoorten wordt later bepaald.

Geitenhouderij

Groen Gilze en Rijen maakt zich zorgen over de aanwezigheid van een geitenhouderij in de naaste omgeving. Fractievoorzitter Peter van Seters wees erop dat omwonenden van dit soort veehouderijen een verhoogd risico zouden lopen op longontsteking. Hij vindt het logischer om elders te bouwen of het bedrijf desnoods uit te kopen. Maar de wethouder wil daar niets van weten. ,,Dat verband staat volgens mij niet vast. Bovendien hebben we goed gekeken waar we nieuwbouw kunnen plegen in de gemeente. En alles op een rijtje zettend, is dit de beste locatie.”