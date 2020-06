Raad Beek moet aan financiële knoppen gaan draaien om het huishoudboekje op orde te houden

Op zich staat Hilvarenbeek er financieel goed voor. Zeker in vergelijking met omliggende gemeenten als Oisterwijk en Goirle die miljoenen moeten vinden om de begrotingen rond te krijgen de komende jaren. Toch ziet ook de gemeente Hilvarenbeek een paar donkere wolken. Een grote is bijvoorbeeld de herverdeling van het gemeentefonds. Het ziet er naar uit dat de kleine gemeenten de dupe worden van die herverdeling en Hilvarenbeek rekent erop dat er acht ton minder wordt uitgekeerd.

Vandaar ook dat het college nu in een uitgebreid document heeft aangegeven aan welke knoppen de gemeenteraad kan draaien om het huishoudboekje op orde te houden. Sommige staan op uit omdat daar geen invloed op mogelijk is. En behoorlijk wat knoppen staan op ‘aan’: wat een ander woord is voor bezuinigingen.

Knop die pijn doet voor Contourdetwern

Een knop die in elk geval bij Contourdetwern pijn gaat doen is dat het college voorstelt om de bijdrage vanaf volgend jaar in stapjes van 50.000 euro af te bouwen tot 150.000 euro in 2024. De taken die de welzijnsorganisatie nu nog in opdracht van de gemeente uitvoert, moeten dan worden belegd bij bijvoorbeeld de Dorpscoöperaties. Mocht de raad hier mee instemmen, dan wordt daarvoor een plan gemaakt.

Dat geldt ook voor de Welstandscommissie. Sommige gebouwen moeten worden beschermd tegen al te grove aanpassingen, maar veel verbouwingen kunnen op verantwoordelijkheid van de burgers zelf worden uitgevoerd. Een knop waar ook aan gedraaid kan worden is het rugzakbeleid voor het muziekonderwijs: de bijdrage voor ouders kan met tien procent omhoog. Dat geldt ook voor de eigen bijdrage voor het Leerlingenvervoer, maar dat wordt afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Sportclubs even op de reservebank

Zo zijn er diverse kleinere posten die uitgesteld, dan wel afgesteld kunnen worden. Een grote post die nu nog niet wordt aangesproken is voor verschillende bijdragen aan sportclubs zoals een nieuw waterveld voor de hockeyclub en een atletiekbaan voor Achil. Daar wil de gemeente eerst goed over nadenken. Verder stelt het college voor om de ozb op het niveau van omliggende gemeenten te trekken: dat betekent 36 procent verhoging voor bedrijven, 9 voor particulieren.

Vanavond gaat de gemeenteraad met elkaar in debat over wat wel en niet moet en kan. Dat wordt nog een hele puzzel. Vast staat dat als alle voorstellen worden doorgevoerd, dat de gemeente zelfs afkoerst op een begrotingsoverschot van ruim een miljoen in 2023. Dat zal de raad niet doen.