Raad Goirle geeft zegen aan 27 appartementen op de hoek van de Kalverstraat

Dader van kogelregen moet zeven jaar na dato slachtof­fer alsnog betalen: 20.000 euro

TILBURG - De dader van een wilde schietpartij in de Korvel in 2015 moet opdraaien voor onder meer medische kosten bij het slachtoffer. Het gaat om een totaalbedrag van bijna 20.000 euro, zo heeft het hof in hoger beroep beslist.

20 december