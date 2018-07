Raad Hilvarenbeek wil onafhankelijk onderzoek naar proces rond sportaccommodatie Roodloop

Tilburgse drugsdea­ler hoort eis van 20 maanden cel: 'Had ongeveer 30 afspraken per dag'

10:50 TILBURG/BREDA - De Tilburgse drugsdealer Miloude B. houdt zich op de vlakte. Hij vertelt de rechter niet hoe veel hij nu verkocht, hoe vaak hij er mee bezig was en wat hij ermee verdiende. Officier van justitie Pauline Lanslots is echter helder. ,,Er is flink gedeald.'' Ze eiste vrijdag in de rechtbank in Breda twintig maanden celstraf.