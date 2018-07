Raad Hilvarenbeek wil snel concreet duurzaamheidsbeleid

HOI Werkt en Gemeenschapslijst dienden donderdag tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 een motie in over het duurzaamheidsbeleid. Volgens de twee partijen ontbreekt het in Hilvarenbeek aan een samenhangend beleid over het thema. In het onlangs gepresenteerde raadsprogramma voor de komende vier jaar wordt duurzaamheid weliswaar als een belangrijk speerpunt benoemd, maar staat nergens te lezen op welke manier Hilvarenbeek de gemeente duurzamer wil maken.

Verheugd

Hoogste tijd dus voor een concreet duurzaamheidsbeleid waarin doelstellingen en maatregelen worden omschreven. HOI Werkt en Gemeenschapslijst vroegen het college om al 1 januari met de nota te komen. Dat was volgens wethouder Guus van der Put ambitieus, maar toch toonde hij zich verheugd over de motie. ,,Duurzaamheid is niet iets vrijblijvends, daar zijn we het allemaal over eens. Op dit moment zijn er wetten in voorbereiding die behoorlijke consequenties zullen hebben voor gemeenten."

Iedereen in Hilvarenbeek moet dus actief worden gestimuleerd om duurzamer te gaan leven. Van der Put wil zo snel mogelijk aan de slag maar, zo stelde hij tijdens zijn eerste optreden in de Beekse raad; ,,Ik wil dat zoveel mogelijk samen met de fracties doen. Ik wil de raad meenemen in het formuleren van een visie. U zult mede richting moeten geven aan het beleid." Hij vroeg tevens om iets meer tijd, namelijk het eerste kwartaal van 2019. Daar kon de raad zich unaniem in vinden.