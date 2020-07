Raad Hilvarenbeek wil zich nog niet helemaal vastleggen op bezuinigingen, eerst de inwoners aan het woord

De Gemeenschapslijst stond donderdagavond anders in het hele proces rond de voorjaarsnota. Die fractie had graag de totale voorjaarsnota willen behandelen in de vergadering. ,,Wij waren er klaar voor. We zullen keuzes moeten maken die pijn doen en dat hadden we nu al willen doen”, aldus Van Hoof. Een mogelijk verhoging van de OZB met 9 procent voor particulieren en 36 procent voor bedrijven is voor deze partij onbespreekbaar. Ook de fractie LEV is hier geen voorstander van.