Raad is verdeeld over hondenpension Riel

Straatro­ver wil Tilburgse vrouw fiets vergoeden, ‘Ik schaam me kapot’

11:25 BREDA - De 20-jarige Tilburgse die op 11 april vorig jaar is overvallen, moet schadeloos gesteld worden. ,,Ze mag een nieuwe fiets uitzoeken, want ik schaam me kapot”, zei Henk M. Hij bekende donderdag voor het eerst dat hij het meisje beroofde door een neppistool te laten zien.