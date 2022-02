Raad Oisterwijk akkoord met extra 25 jaar voor asielzoekers

Nog eens 25 jaar asielzoe­kers in Oisterwijk: college positief over verzoek van COA

OISTERWIJK - Het COA wil nog eens 25 jaar asielzoekers opvangen langs de Scheibaan in Oisterwijk. Het college reageert daarop met een ‘positieve grondhouding’. Of de gemeenteraad dat ook doet, blijkt in februari. Een nieuwe bestuursovereenkomst met het COA staat dan op de agenda.

