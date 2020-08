Raad Tilburg bezorgd over ouderbijdrage op basisschool Tiliander, ‘Draagt niet bij aan gelijke kansen’

Hoewel de schenking dus vrijwillig is, staat op de website van de school te lezen dat vorig schooljaar gemiddeld 250 euro per kind werd verzameld. Ook is er op de site een schema geplaatst als ‘handvat’ om tot een keuze voor een schenking te komen. Voor ouders met een netto-inkomen tot 1.000 euro per maand wordt 250 euro per kind aanbevolen. Voor twee kinderen is dat 450 euro en voor drie kinderen 650 euro. Voor hogere inkomens kan de vrijwillige schenking oplopen tot 1.250 euro per kind of 2.500 voor drie kinderen.



Is dat niet aan de hoge kant? Jiran: ,,Dat is een vraag voor de ouders in de medezeggenschapsraad, maar sinds ik hier in 2003 begon als schoolleider heb ik nooit gehoord dat mensen druk voelen om een bedrag te schenken. Ook worden kinderen bij ons nooit uitgesloten van activiteiten, of de ouders nu wel of niet iets bijdragen. Ik moet er niet aan denken!” Jiran wijst er ook op dat de basisschool een ANBI-status heeft en dat schenkingen van de belasting kunnen worden afgetrokken.