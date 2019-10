Raad Tilburg: fietsers veilig door Trouwlaan naar tunnel Stappegoor

Een motie van Lokaal Tilburg voor een proef om de Trouwlaan fietsvriendelijker te maken weet zich maandagavond bij voorbaat verzekerd van een ruime meerderheid. ,,Het gaat om een veelgebruikte sternetfietsroute. Veiligheid moet daar voorop staan", zegt indiener Frans van Aarle.

De proef moet uitwijzen of het haalbaar is eenrichtingsverkeer voor motorvoertuigen in te voeren op de hele Trouwlaan, in combinatie met ‘een knip’. Dat laatste betekent dat een deel van de Trouwlaan nog wel (in een richting) bereikbaar zou zijn, maar doorgaand verkeer niet meer is toegestaan. Welke richting open zou blijven en waar eventueel de knip komt, moet de proef uitwijzen.

Tunnel duurder, ook door fouten

De gemeenteraad besluit vanavond over de gunning van de fietstunnel van de Trouwlaan onder de Ringbaan Zuid naar onderwijsgebied Stappegoor. Dat is een van de drukste fietsroutes van de stad. De realisering pakt uiteindelijk 1,2 miljoen euro duurder uit dan aanvankelijk was begroot. Dat komt ook door verkeerde inschattingen van de gemeente.

Zo werd aanvankelijk over het hoofd gezien dat de vijver bij zwembad Stappegoor, die uiteindelijk helemaal verdwijnt ten behoeve van de tunnelbak, een kunstwerk is. Daardoor moesten ook de kunstenaars worden geconsulteerd. Anders dan ambtelijk aanvankelijk werd gedacht moest bovendien het bestemmingsplan worden aangepast.

Ongewenste effecten omliggende straten

Verantwoordelijk wethouder Mario Jacobs (GroenLinks, mobilietit) mikt erop de tunnel volgend jaar voor de start van het nieuwe schoolseizoen gereed te hebben. ,,Dit is hét moment om ook de route ernaar toe aan te pakken", stelt van Aarle. De oplossing van eenrichtingsverkeer en een knip werd begin dit jaar voorgesteld in een studie van Accent Adviseurs. Zowel fietsers als omwonenden van de Trouwlaan gaven aan de route onveilig te vinden. Er gebeuren regelmatig ongelukken. Of er eenrichtingsverkeer komt, is nog afwachten. Wethouder Jacobs gaf in een bief aan de raad aan er niks voor te voelen, omdat het ongewenste effecten zou hebben op een aantal omliggende straten.