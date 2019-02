Raad Tilburg omarmt wens: nieuwe poging nachtnet

Het idee voor een herkansing voor nachtnet Brabant is geboren uit frustratie en irritatie. ,,Ik stond weer eens klem op station Rotterdam", zegt Tilburger Bert Bruijnen. ,,De laatste trein vertrekt meestal rond één uur, maar soms luidt de mededeling ook: laatste trein rijdt niet. Je moet mensen zekerheid bieden”. Bruijnen maakte maandag zijn punt bij de Tilburgse raad en kreeg spontaan bijval van de negen aanwezige partijen.

Het plan is om de nachtelijke treinverbinding tussen de Randstad en Brabant op de agenda te krijgen van Brabantstad, het samenwerkingsverband van de vijf grote Brabantse steden en de provincie. In 2015 werd de stekker uit het nachtnet getrokken, omdat de jaarlijkse kosten van zeven ton niet opwogen tegen het geringe aantal reizigers in de weekeinden. Vervolgens kwam er wel een (goedkopere) nachtbus, maar daarvan rijdt alleen de lijn Tilburg-Waalwijk-Den Bosch nog.

Quote De economie is sinds de laatste pilot sterk aangetrok­ken, alleen al in Tilburg gebeurt zoveel. Bas van Weegberg, raadslid GroenLinks

Volgens Bruijnen zat er destijds wel degelijk groei in het aantal passagiers, maar was de marketing ondermaats. ,,Een website en een paar posters: een beetje treurig. Je moet het koppelen aan allerlei activiteiten die plaatsvinden in het onderwijs, cultuur en economie. Ook voor de Spoorzone is het een mooie kans.”

Kostendekkend wordt het nooit

Bas van Weegberg neemt namens GroenLinks het initiatief voor een motie actueel in de raadsvergadering van komende maandag. Kostendekkend wordt zo'n nachtnet nooit, weet hij. ,,Maar de NS moet altijd dunne lijnen compenseren met dunne. De economie is sinds de laatste pilot sterk aangetrokken, alleen al in Tilburg gebeurt zoveel. We gaan ook onze collega-partijen in de andere steden vragen de oproep te steunen.”