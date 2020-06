Raad Tilburg schaart zich unaniem achter antiracisme-motie, maar LST is kritisch over ‘symboolpolitiek’

Zeldzaam: okapi geboren in Beekse Bergen, kalfje krijgt de naam ‘Guus’

12:53 HILVARENBEEK - In Safaripark Beekse Bergen is afgelopen vrijdag een okapi-kalfje geboren. Dat is best zeldzaam: wereldwijd is het pas het veertiende jong van deze bedreigde giraffe-soort dat in de afgelopen twaalf maanden in een dierentuin werd geboren. Het mannetje heeft de naam ‘Guus’ gekregen.