Raad Tilburg unaniem achter plan Koningswei

Is halfnaakte man in de tuin een klant? Of toch goede vriend die tattoo showt

TILBURG - Was de man die met ontbloot bovenlichaam in de tuin achter een massagesalon in Tilburg stond een vriend die trots zijn nieuwe tatoeage toonde of gewoon een klant die tegen de coronaregels in was gemasseerd? Daarover buigt zich de rechtbank in een zaak die de saloneigenaar heeft aangespannen tegen de gemeente.

11 december