Raad van Kerken markeert Vredesweek in Tilburg met een wandeling en een lezing door Fred van Iersel

Oudoom en achterneef, oorlog en vrede

De oudoom was een Amerikaanse oorlogsheld met Dussense roots. De achterneef werd hoogleraar militaire ethiek. Kan geen toeval zijn.

Fred van Iersel was nog lang niet de autoriteit op het terrein van militaire ethiek en geestelijke verzorging in het leger. Ver verwijderd in de tijd van zijn huidige leerstoel als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, trof hij als klein manneke bij zijn opa thuis een onversneden oorlogsheld uit de United States of America.

Het was nog wel de broer van zijn opa. Vandaar dat die oude man, geboren in Dussen, ook Van Iersel heette. “Ik durfde niet met hem te praten. Uit ontzag, ja. Toch moet het een bescheiden iemand zijn geweest. Nerveus ook. Dat kan te maken hebben gehad met zijn oorlogservaringen.”

Stoere verhalen

Oorlog fascineert, vooral als je ermee bent opgegroeid. Fred van Iersel (59) hoorde niet alleen de stoere verhalen over zijn Amerikaanse oudoom uit de Eerste Wereldoorlog aan. Ook de Tweede Wereldoorlog trok zijn sporen door de familie Van Iersel. Zo kwam zijn grootvader na een opmerking over Duitse oorlogsmisdaden voor een Duits vuurpeloton te staan.

Wat maakt iemand tot een held? Dapper zijn is niet genoeg, beseft Fred van Iersel. Roekeloosheid is juist uit den boze. “Het gaat erom dat je op het juiste moment tot de juiste handeling overgaat. Dat heet verantwoordelijkheid durven nemen.” Maar dan nog is de heldenstatus niet verzekerd. “Jouw kant moet wel winnen. Dat verklaart waarom uit de Vietnamoorlog nauwelijks Amerikaanse helden voort zijn gekomen.”

Hoogverheven idealen

Cynisch maar waar: hoogverheven idealen heb je als held niet nodig. Dat bewijst het verhaal van de oudoom. Ging hij op Europa’s slagvelden de wereld ‘safe for democracy’ maken, zoals de president van Amerika dat zo mooi wist te zeggen? Welnee, denkt zijn achterneef. “Voor hem was het leger dé kans om zijn plaats in de Amerikaanse samenleving te veroveren.”

Louis is oud genoeg geworden om nog van de Hollanditis gehoord te kunnen hebben. In het land van zijn jeugd waarde begin jaren tachtig een virus rond. Wie besmet raakte, ging tekeer tegen Amerikaanse kruisraketten op Nederlandse bodem. Die waren nota bene vernoemd naar de generaal die Louis van Iersel in 1919 nog de Medal of Honor had opgespeld: John ‘Black Jack’ Pershing. Maar dat zijn achterneefje ginds ook deel uitmaakte van de vredesbeweging, zal Louis wel zijn ontgaan.

“Ik ben nooit anti-Amerikaans geweest”, benadrukt Fred van Iersel als atlanticus. “Druk van de publieke opinie was wel nodig om een eind aan de Koude Oorlog te maken.”

Nooit pacifist geweest

Pacifist is hij ook nooit geweest. “Om de democratie te beschermen, heb je een krijgsmacht nodig, ook in het hoogste geweldsspectrum.”

Hij zou zeker zijn dienstplicht hebben vervuld als hij aan zijn geboorte niet een verlamming aan de linkerzijde van zijn lichaam had overgehouden. Als wetenschapper stortte hij zich op kwesties van oorlog en vrede.

In 1999 kreeg Fred van Iersel van de Nederlandse regering de opdracht om de strijdmacht ethisch op een nieuwe leest te schoeien. Dat was in de nasleep van Srebrenica. Een commissie onder leiding van Jos van Kemenade had blootgelegd dat de Dutchbatters moreel niet waren voorbereid op het menselijk drama daar.

Voor het Bureau voor Ethiek en Krijgsmacht ontwikkelde Van Iersel een basismodel voor training in ethische dilemma’s. Meer dan nuttig, vindt hij. “Maar het is een illusie om te denken dat je van iedere soldaat een mini-ethicus kunt maken.”