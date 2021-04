Raad van State: bouw op Van Besouw-terrein in Goirle moet worden stilgelegd

Twee honden ontvoerd door man in wit busje: Lola teruggevon­den in Biest-Houtakker, maar waar is Pleun?

13 april BIEST-HOUTAKKER - Ze dachten dat hun honden waren weggelopen. Maar de schrik joeg Jacques en Odette Hoffmans écht om het hart toen ze hoorden dat een wit busje ze had meegenomen. Lola is inmiddels terug, gevonden in Biest-Houtakker. De zoektocht naar Pleun gaat door.