Raad van State: gemeente Tilburg mag inbreker dreigen met geldboete bij volgende vergrijp

Nepalees Lenin Bista naar Tilburg als nieuwe gast van Shelter City

16:27 TILBURG Het Tilburgse Shelter City-project krijgt een nieuwe gast: de Nepalese mensenrechtenverdediger Lenin Bista is tot eind juni in de stad. Shelter City is een initiatief om mensenrechtenactivisten die in hun thuisland bedreigd worden in Tilburg onderdak te bieden.