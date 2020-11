Raad van State keurt afvalcontainers in Pater Ruttenstraat in Tilburg tóch goed

Eerder tijdens de rechtszaak van afgelopen september stelde de Raad zich nog zeer kritisch op naar de gemeente. Maar in de uitspraak is daar weinig van terug te lezen.

De hoogste bestuursrechter is het eens met de argumenten van Tilburg waarom de ondergrondse afvalcontainers alleen aan de Ruttenstraat konden worden ingepast. Die locatie ligt evenwel pal tegenover een aantal woningen.

Quote Volgens de bewoners dumpen de halve Tilburgse horeca en andere bedrijven ‘s avonds en midden in de nacht kratten lege flessen in de containers.

Enkele bewoners van de Pater Ruttenstraat en Goirkestraat stapten naar de Raad van State in de hoop dat die wat aan enorme overlast zou kunnen doen. Volgens de bewoners dumpen de halve Tilburgse horeca en andere bedrijven ‘s avonds en midden in de nacht kratten lege flessen in de containers.

Woongenot

De Raad is het evenwel eens met Tilburg dat alternatieve locaties één voor één zijn afgevallen omdat ze of niet verkeersveilig waren, of te ver van de Jumbo liggen, of dat er kabels in de grond zitten. De Raad vindt ook niet dat het woongenot van de overburen onaanvaardbaar wordt aangetast.

Dat er regelmatig afval naast en rond de containers wordt gezet, omdat die vol zitten, dat is volgens de Raad een kwestie van handhaving en geen structureel probleem. De gemeente Tilburg was daar inmiddels ook al achter gekomen want die is sinds kort begonnen met elke dag zwerfvuil bij de containers te verwijderen.

Herrie

Ook met de herrie van het gooien van glas in de container valt het volgens de hoogste bestuursrechter wel mee. De omwonenden kunnen hoogstens wat herrie horen als er flessen in een lege container worden gegooid. En daar mogen de omwonenden het mee doen.