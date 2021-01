Raad van State laat plan woningen Gildepad in Haaren in stand

Coronakra­ker van Tilburgse bodem: 'Da mag dus nie'

14 januari TILBURG - Het is een bloedeloos saaie tijd, maar misschien houden we er nog een 'coronakraker' aan over. De Tilburgse band Royal Beat maakte een cover van It Wasn't Me van Shaggy. Of op zijn Tilburgs: Da Mag Dus Nie.