Raad van State staat metershoge overkapping toe bij kwekerij Vugts in Haaren

Omwonenden kunnen stem blijven laten horen rond ‘Polencom­plex’ in Til­burg-Noord

19 januari TILBURG - Bewoners in de omgeving van het toekomstige logiescomplex voor arbeidsmigranten in Tilburg-Noord kunnen blijven meepraten over hoe het daar reilt en zeilt. Exploitant Kafra Housing stelt dat in het vooruitzicht.