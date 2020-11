Raad van State: Tilburgse burgemeester mocht huis drie maanden sluiten vanwege drugsvondst

De ouders, wier zoon met flinke psychiatrische - en drugsproblemen kampte, waren helemaal van slag door de sluiting en tijdelijke huisuitzetting en vroegen via de Raad van State om genoegdoening en een schadevergoeding van de burgemeester. Alleen is de Raad het in hoger beroep geheel eens met de burgemeester.

Drugvondst

Die baseerde de sluiting van drie maanden op een drugsvondst in de ouderlijke woning. Daar vond de politie ruim 75 gram harddrugs(amfetamines) . Verder vonden de agenten een weegschaaltje en gripzakjes. Handel in harddrugs dus, vermoedden de politie en burgemeester.

Dat vermoeden werd nog eens bevestigd toen de agenten een paar sms’jes op de telefoon van de zoon vonden: “Yo, C. Ik heb je nummer van V. gekregen. Als je nog snuifcoke of pep moet hebben kan je me bellen maak ik een mooi prijsje voor je, groeten I.”

Vakantiewoning

Al met al vindt de hoogste bestuursrechter dat voldoende zijn aanwijzingen dat de zoon toch in drugs handelde en de voorraad amfetamine niet alleen voor eigen gebruik had. Bleef over het beroep op verzachtende omstandigheden. De ouders wezen er op dat hun zoon door zijn psychische problemen intensieve begeleiding nodig had en dat alleen in de ouderlijke woning kon krijgen omdat hij zich daar veilig voelde.

Ook daar is de hoogste bestuursrechter het niet mee eens. Die vindt dat de burgemeester hen een aanbod heeft gedaan om zo lang met z’n drietjes in een vervangende woning te verblijven. De ouders wezen dat af omdat ze samen in een krap vakantiewoninkje wilden wonen. Daar bleek de situatie evenwel snel uit de hand te lopen, waarna de zoon uiteindelijk naar elders vertrok.

Oude huis

Kortom, de burgemeester heeft zich voldoende ingespannen om het gezin bij elkaar te houden. ‘Intussen wonen de ouders weer in het oude huis en woont de zoon elders onder begeleiding. Met de zoon gaat het wel goed maar met de vader niet,’ zei de raadsvrouw van de Tilburgers eerder tijdens de rechtszaak.