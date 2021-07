Raad wil meer steun van gemeente Tilburg voor nieuwe woonvormen, maar ruimte is er nauwelijks

Nieuwe stadsdich­ter Rodgairo Dalnoot brengt ander Tilburgs talent mee op podium

14:00 TILBURG - Hij is vader, dichter, spoken word-artiest, rapper, radiomaker en jongerenwerker. En nu heeft Rodgairo Dalnoot (32) ook een titel: stadsdichter van Tilburg. Tot zijn eigen grote verrassing is hij voor twee jaar benoemd om de stad mee te nemen in wat hij te zeggen heeft. ,,Het voelt als erkenning: ‘jij kan het, doe het maar!”