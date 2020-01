Raad wil minst pijnlijke optie voor autoluwe Nieuwlandstraat: geen sluipverkeer

Het ging in het debat niet meer over de vraag óf de Nieuwlandstraat wordt afgesloten. De raad mocht een mening geven over drie scenario’s. Er is een groot, middelgroot en klein scenario: bij de grote optie krijgt eigenlijk iedereen - bijna 1600 bewoners - in het gebied ontheffing. Daar is het merendeel van de raad voor. In het middelgrote scenario zijn dat 512 adressen en in het kleine scenario slechts 374. Hoe meer bewoners een ontheffing hebben, hoe drukker het in de straat blijft.



,,Het gaat niet om autootje pesten”, hield wethouder Mario Jacobs de raad voor. ,,We willen niet alleen een boodschappenstad zijn maar ook een stad waar je graag wil verblijven.”



Het college kiest zelf voor het middelgrote scenario. Daarin gaat zelfs D66 niet meer mee, al was dat eerder wel zo. ,,In onze toekomstvisie is de binnenstad autoluw”, aldus Julian Zieleman (D66). Maar ook hij is niet doof voor het protest. Tijdens de debatsessie zaten mensen met rode shirts ‘Binnenstad niet op slot’ in het publiek. Sinds een paar weken hangen er tientallen protestborden in het gebied en werden meer dan vijfhonderd handtekeningen tegen de afsluiting opgehaald.