‘Raadsbreed’ in politiek Oisterwijk onder de loep

31 scooters en brommers bekeurd tijdens controle in Tilburg

18 september TILBURG - Deze week hebben agenten op vier locaties in Tilburg een bromfietscontrole gehouden in het kader van de European Day Without a Road Death (project EDWARD). Het doel van dit project is ieder jaar een dag te realiseren waarop er geen enkele verkeersdode valt op een Europese weg. Er zijn 31 bekeuringen uitgeschreven.