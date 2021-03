Raadsbreed is dood, lang leve de coalitie in Hilvarenbeek

Politie treft tot twee keer toe prostitu­ees in Tilburgs huis aan, eigenaar zegt van niks te weten

23 maart TILBURG - Tot twee keer toe vonden politie en handhavers prostituees in een woning aan het Scheveningenplein in Tilburg. Reden voor de gemeente in te grijpen. De huurder van het huis zegt van niets te weten en is naar de rechter gestapt. ,,Ik wil niets met dat wereldje te maken hebben.”