Raadselachtige dood Tilburgse Samantha (24) in 'Moord of Zelfmoord': 'Toch iets anders aan de hand?'

14,7 graden: warmste 24 januari ooit in Brabant

16:54 DEN BOSCH - De temperatuur in Brabant steeg woensdag naar 14,7 graden. Daarmee staat deze dag nog scherper te boek als de warmste 24 januari sinds de metingen in 1901 begonnen. Het dagrecord was 's ochtends om 06.50 uur al gebroken, toen het 12,2 graden werd. In 1960, het vorige record, werd het op 24 januari 12,1 graden in De Bilt.