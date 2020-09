Raadslid met corona besmet: Lijst Smolders Tilburg wil terug naar online vergaderen

Wel snuffel­mark­ten in Roodloop mogelijk, maar nog geen jubelstem­ming bij Laco

11 september HILVARENBEEK - In Sportcentrum De Roodloop in Hilvarenbeek mag Laco voortaan drie keer per jaar een snuffelmarkt organiseren. Het is wat Bert Lavrijsen, directeur van Laco, niet voldoende. ,,We willen niet alleen snuffelmarkten kunnen houden. Nu worden we eigenlijk meer beperkt.”