Raadslid Ten Brink wil dat dit college doet wat hijzelf als wethouder in Oisterwijk niet mocht: woningen plannen

Oppositie in Oisterwijk verwijt PGB schijnhei­lig­heid: ‘Geen woord over sociale woningbouw’

9:27 MOERGESTEL - Oppositiepartijen Algemeen Belang en CDA hebben elkaar gevonden in stevige kritiek op de grootse partij in de Oisterwijkse gemeenteraad. ‘Schijnheilig’ is de PGB door wel de mond vol te hebben over woningbouw in Oisterwijk, maar tegen het voorstel te stemmen om alvast voor Oostelvoortjes II en Pannenschuur VI plannen te maken.