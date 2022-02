Raadslid verhuist tijdelijk nét over gemeentegrens maar krijgt geen respijt: per direct uit raad Goirle

Twee jaar cel in Tilburgse drugszaak, straf lager omdat zaak lang bleef liggen

BREDA – In mei 2016 viel de politie een woning binnen aan de Schadewijkstraat in Tilburg. Daar vond ze drugs en geld. Maandag legde de rechtbank in Breda in de zaak een celstraf op van twee jaar.

9 februari