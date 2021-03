Raadsman Arnold Nunnikhoven vindt er heus wel wat van: ‘maar de rechter moet oordelen’

De grens tussen goed en kwaad, die is soms flinterdun. Verdedigen van verdachten niet altijd zwart of wit. Dat heeft advocaat Arnold Nunnikhoven wel geleerd in twintig jaar strafrecht. ,,Een strafrechtadvocaat die regelmatig piketdienst heeft, want als er iemand in het weekend of midden in de nacht een advocaat nodig heeft, staat hij paraat om die mensen bij te staan.” De begeleidende woorden van Tilburger Paul van Loon - onder meer bedenker van het Festival van het Levenslied aan de Paleisring - over Arnold Nunnikhoven, zijn gekozen held voor de Heldenketting.