Raadsvergadering Loon op Zand door coronacrisis verzet naar 9 april

17:24 Ik merk het, op weg naar het centrum, voor het eerst in de Bisschop Zwijsenstraat. Het groeten. Onbekenden knikken, zeggen gedag of schenken een voorzichtig glimlachje. Onbekenden groet je in principe alleen als je ze tegenkomt in verlaten of uitgestorven gebieden. Met een sporadische passant in een gebied als de Bisschop Zwijsenstraat wordt deze ongeschreven regel blijkbaar ineens van toepassing. Zoiets gaat vanzelf, zonder van tevoren gemaakte afspraken of richtlijnen van de regering. Je groet zo'n zeldzame tegenvoeter automatisch, alsof je eindelijk weer een mens ziet na een eenzame wandeling op een uitgestrekte landweg.