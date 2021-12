Raam Oisterwijkse modezaak met fors geweld geforceerd: ‘De vijfde inbraak in tien jaar’

In de buurt werd er ook een kentekenplaat buitgemaakt, vertelt de ondernemer. En ja, hij is verzekerd voor diefstal, toch blijft het vervelend. Wéér een ingeslagen ruit. ,,De vijfde inbraak in tien jaar.”



In dezelfde maand drie jaar geleden werd er ook ingebroken bij verschillende winkels in Oisterwijk, waaronder Llaud. Het ging om drie mannen - met bivakmutsen op - die in totaal voor tienduizenden euro’s aan kleding meenamen. Bij Llaud werd destijds een raam ingeslagen en één kledingstuk buitgemaakt.