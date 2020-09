Raamsloop: van waterafvoer naar ecologische biotoop

Ze beginnen als onbeduidende slootjes. Maar op hun reis richting de Maas worden de waterlopen in Midden-Brabant toch echte beken. Zoals de Raamsloop in de Kempen, de beek die natuurgebieden De Kroonvensche Heide en Landgoed De Utrecht met elkaar verbindt.

Diep verstopt in de Brabantse Kempen ontspruit de Raamsloop, het beekje dat dient als ecologische verbinding tussen twee natuurgebieden: De Kroonvensche Heide en landgoed de Utrecht. De startplaats aan de Hamelendijk bij Reusel oogt als fietswalhalla, met een mountainbikeparcours en het fietsknooppunt in de buurt, tussen het Neerven en de vermaarde ijsboerderij Fabor.

Schrik- en prikkeldraad

De Raamsloop ziet er hier een stuk minder appetijtelijk uit. Schrik- en prikkeldraad verhinderen het volgen van de hier nog rechte beek die dwars door de weilanden trekt. Een duidelijke plek om de wandeling langs de beek op te pakken dient zich voor industrieterrein De Sleutel bij Bladel niet aan, dus verplaatsen we het begin van de wandeling voor het gemak een paar kilometer.

Volledig scherm Het begin van de Raamsloop is afgesloten voor wandelaars. © Jasper Harthoorn/BD

Tegenover de Hubo bouwmarkt in een oude stoomzuivelfabriek prijkt dan toch een bordje Raamsloop waarlangs gelopen kan worden. Verwacht geen aangeharkt wandelpad, het halfhoge halmgras met brandnetels hier en daar vragen om stevig schoeisel en liefst een lange broek. De beek loopt aanvankelijk in een rechte lijn door agrarisch gebied.

Volledig scherm Begin van de tocht langs de Raamsloop tegenover het industrieterrein. © Jasper Harthoorn/BD

Geleidelijk aan wordt het pad makkelijker begaanbaar én mooier. Op deze warme zomerdag is er geen kip te bekennen. Rond Hulsel wordt de wandelaar verwend met een keur aan vegetatie, waaronder een immense bloemenzee. Met in de verte de kerk van het dorpje in een weids uitzicht gaat de tocht verder langs de hier dichtbegroeide Raamsloop.

Volledig scherm Mooie bloemenzee met de kerk van Hulsel op de achtergrond. De Raamsloop stroomt hier langs de linkerkant. © Jasper Harthoorn/BD

Vanaf de Reuselsedijk tot de Kruisdijk is het pad niet toegankelijk. Even omlopen over het asfalt dus, maar het stuk van de Kruisdijk naar Vloeieind in de richting van Lage Mierde maakt dat helemaal goed. Eenmaal de grazende pony’s voorbij wordt de wandelaar verwend met een meanderende Raamsloop, vistrapjes hier en daar en een keur aan verschillende bloemen. Dit gedeelte van de Raamsloop is al meer dan tien jaar geleden aangepakt om als ecologische verbindingszone te dienen.

Volledig scherm Een mooi stukje meanderende Raamsloop, met mooie vegetatie en verschillende vistrappen. © Jasper Harthoorn/BD

Vanaf Vloeiend is de Raamsloop weer afgesloten en lonkt Lage Mierde voor een stevige lunch. Ron Visser van Hof Cleyn Mierde raadt het lopen langs de beek regelmatig aan. Of het populair is? ,,Nou, het staat niet op de bucketlist van mensen, maar als ze er gaan lopen horen we wel enthousiaste verhalen.”

Kronkelen

De route langs de Raamsloop gaat verder vanaf de Neterselsedijk net buiten de dorpskern. De Raamsloop loopt hier weer in een kaarsrechte lijn. Dat gaat echter binnenkort veranderen. Het beekje gaat weer kronkelen zoals dat 150 jaar geleden gebeurde. Er komen nieuwe bruggen en het wandelpad wordt verlegd. Het project liep jaren vertraging op, maar het is weer opgepakt vanwege de stikstofproblematiek. Doel is het natuurgebied minder gevoelig te maken voor de te hoge stikstofbelasting die op dit gebied neerkomt.

Grondwaterstand

Er worden tal van ingrepen gedaan om het water langer vast te houden en te komen tot een stabielere grondwaterstand, met name in de zomer. ,,In de beekdalen willen we graag meer kwel”, zegt Mario Graat van waterschap De Dommel. ,,In het verleden zijn beken rechtgetrokken en sloten aangelegd om het water snel af te voeren ten behoeve van de agrarische percelen. Door het water weer langer vast te houden, kan het beter infiltreren in de bodem en krijg je uiteindelijk meer kwel: omhoogkomend grondwater.”

Volledig scherm Startpunt Landgoed Wellenseind. Hier moet de wandelaar naar rechts. © Jasper Harthoorn/BD

Landgoed Wellenseind

Op een gegeven moment verspert een groot hek verdere toegang. Hier begint Landgoed Wellenseind. Het landgoed van Jan Zeeman, van de winkelketen inderdaad, is sinds ruim een jaar opengesteld voor publiek. Wellenseind is een prachtige plek geworden om te recreëren. Dat begint al bij binnenkomst bij ontmoetingscentrum Voor Anker, waar je kunt genieten van een speciaalbiertje op de picknickbankjes tussen de perenbomen. Kinderen kunnen er spelen in het stroo en je kijkt uit over de Brandrode runderen.

In het 130 hectare grote landgoed zijn verschillende wandelroutes uitgezet waar we nog een paar keer de hier volop meanderende Raamsloop kruisen. Het punt waar de beek uitmondt in de Reusel is door de dichte begroeiing niet te zien, maar een mooie ronde door het landgoed vergoedt dat ruimschoots.