Rabo-kantoor Berkel-Enschot dicht, maar er komt een nieuw servicepunt

Het servicepunt was al sinds de uitbraak van het coronavirus in maart gesloten. ,,Van de zes kantoren die we als Rabobank Hart van Brabant hebben, is toen alleen Oisterwijk en later Hilvarenbeek open gebleven'', vertelt directievoorzitter Remco Kuipéri. De sluiting van de kantoren in Moergestel, Helvoirt en Udenhout is inmiddels definitief. In Berkel-Enschot wordt het pand gesloten en verhuist het servicepunt. ,,Veel van onze klanten bankieren online, maar de behoefte aan een kantoor is er nog wel bij een deel van onze klanten. Berkel-Enschot heeft een regiofunctie voor onze klanten, vandaar dat we daar zoeken naar een andere locatie'', aldus Kuipéri.