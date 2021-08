Rabobank zoekt nieuwe plek in Hilvarenbeek: terugtocht in de regio zet zich door

Kogel is door de kerk: Willem II presen­teert FC Den Bosch-pareltje Meerveld

18:39 Het hing al even in de lucht, maar is nu ook officieel: Ringo Meerveld mag zich Willem II’er noemen. De 18-jarige middenvelder van FC Den Bosch heeft dinsdag op Deadline Day zijn krabbel gezet onder een vierjarig contract.