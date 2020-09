Radiostilte rond Etenshof, initiatiefnemers beraden zich op gevolgen coronacrisis

Willem II kijkt ook naar besluit UEFA: Als de supporters in het stadion zaten, was er meer controle geweest

25 september TILBURG - Willem II zou ‘wel controle over de supportersbijeenkomst’ hebben gehad als die in het stadion had plaatsgevonden. Dat schrijft de Tilburgse club vrijdagmiddag in een reactie op de consternatie die ontstond over de supportersbijeenkomst donderdagavond. ,,Wij betreuren dat op het Olympiaplein de corona-richtlijnen niet opgevolgd zijn.”