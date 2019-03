RAF oefent vanaf Gilze-Rijen voor historische vluchten

GILZE-RIJEN - Wie in de buurt van Gilze en Rijen een geel vliegtuigje door de lucht hoort ‘grommen’, denkt mogelijk aan de film Een brug te ver. In het Harvard lesvliegtuig volgen dezer dagen RAF-piloten een opleiding.

Vandaag en mogelijk woensdag wordt er gevlogen in de oude toestellen uit 1943, waarvan de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht er nog drie koestert die vliegen. Het waren lestoestellen, maar voor de film werden ze ‘verkleed’.

Klassiekers

,,Nog steeds zijn het lestoestellen”, vertelt Pascalle van der Horst. Zij is de woordvoerster van de Historische Vlucht, het vliegtuigmuseum van de Koninklijke Luchtmacht. Op vliegbasis Gilze-Rijen sleutelen en vliegen een 250 vrijwilligers, (oud)-piloten om de vloot, met twaalf verschillende klassiekers, in de lucht te houden.

Monument

Op die manier zijn ze paraat bij herdenkingen als Market Garden, de onthulling van een monument of een fly-bye. Oefenen moet, want het vliegen van een Harvard is niet eenvoudig. ,,Het heeft aan de staart ook een wiel, dat maakt het landen lastig. Te meer als je achterin de tweezitter met dubbele bediening zit. De neus wijst omhoog en dus zie je voor je niet zo veel”, weet Van der Horst.

Spitfire

De Harvard is vooral in gebruik om ervaren piloten klaar te stomen voor de Spitfire. Leden van de Britse variant van de Historische vlucht komen een keer per jaar naar Gilze-Rijen als tussenstap naar het leren vliegen in dit legendarische Britse jachtvliegtuig uit WOII. Of in die andere jachtvlieger, de Hurricane die 70 procent van de Duitse toestellen neerhaalde bij de Slag om Engeland in 1940.

Cultuurhistorie