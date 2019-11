RAK-man gaat horeca Spoorpark-paviljoen doen: ‘Dit bleek tóch wel echt een heel leuke plek’

En wat een plek moet het worden. Alles is nog in verbouwing, maar het krijgt al vorm. De zitkuil is bijna klaar, daar komt nog een open haard bij. Verschillende toiletten zijn al ingericht. Eentje is, tot op de pot toe, helemaal goud. Een ander biedt een uitkijkje op de Alpen, de derde heeft koikarper-behang.



,,Het wordt creatief maar geen gekkenhuis”, zegt ondernemer Dirk de Leeuw. ,,We hadden altijd al de sfeer van Den Bockenreyder en het stadsstrand, de uitstraling van RAW en de kwaliteit van het eten van RAK voor ogen.”



De Leeuw lijkt het te lukken. Hij was betrokken bij de inrichting van RAW en heeft dezelfde ontwerpers gestrikt om het paviljoen van kleur te voorzien. Dat niet alleen: ook bedrijfsleider Bas van Hoof van Den Bockenreyder gaat voor het T-Huis werken. En nu wordt Van Schaaijk de compagnon van De Leeuw. ,,Dus zo komen we er wel.”